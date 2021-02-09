جامعة الملك سلمان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، حملة تعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه جاري تعقيم القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تجري بها الامتحانات، مع توفير طاقم طبي على أعلى مستوى حرصًا على سلامة الطلبة ومنتسبي الجامعة جميعا.

وأكد رئيس الجامعة أنه جرى تنظيم مجموعة من المراجعات النهائية "أون لاين" لطلاب الجامعة، استعدادًا للامتحانات التي ستعقد بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بداية من ٢٠ فبراير الجاري.

وأوضح أن اختبارات القبول للفصل الدراسي الثاني ستكون (online) من داخل مقر الجامعة بمدينة رأس سدر لجميع الكليات بفرعي الجامعة في رأس سدر وشرم الشيخ، وجرى إرسال جدول بمواعيد وتعليمات الاختبار إلى الطلاب الذين قاموا بسداد رسوم الاختبار على الميل الشخصي.