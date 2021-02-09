محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ مشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير والجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر".

وشهد اللقاء بحث التطورات والموقف التنفيذي للمشروع، وعرض ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، والزيارة التي أجرتها محافظ دمياط للموقع الأسبوع المنقضي.

واطلعت المحافظ على المخطط الخاص بالحظائر وكذا المجزرين الحكومي والاستثماري، وناقشت الموقف الخاص بمحطة المعالجة الخاصة بالمجزر وفقًا لما هو متوقع من إجمالي التصرفات الواردة لها لإنشائها بنظام المعالجة الثلاثية.

وجرى استعراض مقترح إنشاء محطة معالجة وفصل الدم الناتج من عمليات ذبح الحيوانات، وذلك من خلال مراحل متعددة طبقًا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي والمعايير البيئية، ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية "كوكر"، إذ تُعد الأخيرة مشروع منفرد يخدم المحافظة بأكملها وليس المجزر فقط، نظرًا لما سيحققه من عائد مالي كبير.