المغرب / مصرع 24 شخصًا بعد تسرّب أمطارٍ إلى ورشة نسيج

اسماعيل عبد الحي - لقي 24 شخصا مصرعهم اليوم، الاثنين 8 فيفري 2021، بعد تسرب الأمطار إلى ورشة لصناعة النسيج في طنجة شمالي المغرب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن "وحدة صناعية للنسيج بطنجة عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون داخل هذه الوحدة الصناعية".

ووفقا للوكالة "تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم إنتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي عدة صور وفيديوهات لشوارع في المغرب تغمرها المياه، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

سبوتنيك