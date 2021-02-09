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بيل غيتس يحدّد تهديدَيْن خطيرَيْن يمكن أن تواجههما البشريّة بعد جائحة "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - رأى الملياردير مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

 

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على "يوتيوب" إن أحدها هو "تغير المناخ".

 

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس .

 

ولفت مؤسس شركة "مايكروسوفت" إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"، مشيرا إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا، وهذا يعني أن إحتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".

 

وكان غيتس قد صرح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد -19".

 

وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفا بعد عامين بفضل اللقاحات وإختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة... وهناك الكثير الذي يمكن القيام به ".

 

وأعرب الملياردير عن إعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الإستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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