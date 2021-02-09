يوفنتوس ضد إنتر ميلان.. قمة كروية الليلة ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، منافسه إنتر ميلان، في قمة كروية برسم إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2021.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق الضيوف “يوفنتوس” بهدفين لهدف، ليضع أصدقاء رونالدو قدماً في نهائي كأس إيطاليا.

ويبحث إنتر عن العودة في نتيجة المباراة بالفوز بهدفين، أو أكثر من أجل التأهل إلى نهائي الكأس، فيما سيلعب فريق يوفنتوس على أكثر من خيار لضمان ذلك، إذ يكفيه التعادل بأية نتيجة، أو الخسارة بهدف.

وسيواجه الفائز من مجموع المباراتين، المنتصر من مجموع مباراتي نابولي، وأتالانتا، في شهر ماي المقبل، في المشهد الختامي لكأس إيطاليا.