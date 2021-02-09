بعد العمل مع علي صامد.. محمد مرابط في ديو مع فنان من جزر الكاريبي 

جدة - عبدالحي حسين - يواصل الفنان المغربي، المقيم في هولندا، محمد مرابط، سلسلة الأعمال المشتركة مع فنانين آخرين، آخرهم ديو غنائي جديد، أنجزه مع الفنان الكاريبي Kilate Tesla، يحمل عنوان “Mi Amore”.

وجديد محمد مرابط، يمزج بين الإيقاعات العربية، والإسبانية، والأمريكية اللاتينية، وكتب كلماته، ولحنها الفنانان محمد مرابط، و Tesla، وهي من إنتاج Avalon، و21Grams، وتوزيع شركة “سوني”.

ويأتي جديد محمد مرابط، بعد تعاون فني مع فنان الراب علي صامد، صدر بعنوان “دارو بيا”، بقصة فيديو كليب، صورت في إسبانيا.

ومحمد مرابط، سبق أن تعاون مع مجموعة من الفنانين العالميين، أبرزهم المنتج المغربي، ريدوان، الذي تعاون معه في كتابة مجموعة من الأغاني للعديد من الفنانين، أبرزهم جايلان، وتيوتيو، وديجي حميدة، وغيثه الحمامصي، والفنان الجزائري قادر الجابوني، وغيرهم.