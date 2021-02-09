بالصور.. معتصمون في ذي قار يطالبون الكاظمي برفع 'الظلم والتهميش'

وقال مراسل الخليج 365، إن المعتصمين اغلقوا مبنى محافظة ذي قار، وناشدوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس خلية الازمة قاسم الاعرجي ومدير شركه نفط ذي قار برفع الظلم والتهميش الذي طال اعتصامهم لمدة سنه وشهرين. واضاف، المعتصمون طالبوا بتعيينهم على ملاك شركة نفط الجنوب.

بغداد - ياسين صفوان - طالب المعتصمون من احتياط شركة نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الظلم والتهميش الذي طال اعتصامهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012