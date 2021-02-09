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انت الان تتابع خبر بالصور.. معتصمون في ذي قار يطالبون الكاظمي برفع 'الظلم والتهميش' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب المعتصمون من احتياط شركة نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الظلم والتهميش الذي طال اعتصامهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن المعتصمين اغلقوا مبنى محافظة ذي قار، وناشدوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس خلية الازمة قاسم الاعرجي ومدير شركه نفط ذي قار برفع الظلم والتهميش الذي طال اعتصامهم لمدة سنه وشهرين.
واضاف، المعتصمون طالبوا بتعيينهم على ملاك شركة نفط الجنوب.
واضاف، المعتصمون طالبوا بتعيينهم على ملاك شركة نفط الجنوب.