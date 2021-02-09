المالية النيابية تلزم الوزارات الأمنية بتحويل حملة الشهادات على الملاك المدني

وقالت الصحيفة الرسمية في خبر عاجل أن "اللجنة المالية تصوت على إلزام الوزارات الأمنية بتحويل حملة الشهادات على الملاك المدني".

وفي وقت سابق اعلنت اللجنة المالية النيابية، تضمين مادة في الموازنة لتحويل حملة شهادات البكالوريوس والشهادات العليا إلى الملاك المدني في الوزارات الأمنية.



واعلنت اللجنــــة الماليـــــة النيابية، في وقت سابق من اليوم، استئناف اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.