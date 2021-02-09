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تعليق جديد من الصحة العالمية حول منشأ كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - صرح خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بان البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قولهم إن "الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد".

واضاف الفريق ان "البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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