تعليق جديد من الصحة العالمية حول منشأ كورونا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قولهم إن "الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد".

واضاف الفريق ان "البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان".

