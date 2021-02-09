انت الان تتابع خبر تعليق جديد من الصحة العالمية حول منشأ كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صرح خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بان البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قولهم إن "الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد".
واضاف الفريق ان "البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان".