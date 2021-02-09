القوات المسلحة العربية الليبية.. مسيرة الإنجاز والتضحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لم يكن للجيش العربي الليبي تصنيف بين أقوى الجيوش يوما فهو ليس أكبرها عدة أو عتادا إذا ما قيست القوة والقدرة بالعدة والعتاد، ولكنه بلا شك أحد أقوى الجيوش بمعيار الإنجازات النوعية التي حققها، والتحديات الجسيمة التي واجهها، والبسالة والفداء التي أبداها أبناؤ

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رغم حظر التسليح الذي فرض على القوات المسلحة الليبية، والدعم المنقطع النظير للمليشيات الإخوانية نهض أبناء الجيش الليبي وواجهوا التحدي.

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من أقصى الشرق بدأت مسيرة القوات المسلحة العربية الليبية في التطهير والبناء، فحررت بنغازي في 5 يوليو عام 2017، ثم أطلقت عملية البرق الخاطف التي أذهلت العالم عندما حررت منطقة الهلال النفطي الليبي البالغة مساحتها أكثر من 450 كم2 خلال 24 ساعة ودون أي خسائر في الأرواح أو العتاد.

استجابت القوات المسلحة الليبية لنداءات أهالي ودان، فحررت منطقتهم من العصابات الإخوانية قبل أن تتوجه إلى قاعدة الجفرة وتستخلصها من براثن الإرهاب