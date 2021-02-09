بريطانيا للحوثيين: تزعمون السلام وتفعلون العكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، الثلاثاء، إن الحوثيين يزعمون رغبتهم في السلام ويفعلون العكس على أرض الواقع.

وأكد آرون أن الحل في اليمن يتطلب جدية والتزاما من قبل الحوثيين، معتبرا أن "تسليح إيران للمتمردين في اليمن أمر مؤسف جدا".

وأضاف الدبلوماسي البريطاني: "علينا إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن لحلحلة الأزمة الإنسانية اليمنية.. الحوثيون يدفعون المجتمع اليمني للتطرف".

والأحد، حذرت الحكومة اليمنية من إمكانية تراجع الولايات المتحدة عن تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستطيل أمد الحرب وستمثل هدية مجانية لنظام طهران.

يأتي ذلك في وقت كثف فيه الحوثيون، خلال الأيام الماضية، من هجمات طالت المدنيين في أنحاء متفرقة باليمن، وأخرى استهدفت السعودية، في اعتداءات قوبلت بموجة إدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

والأحد، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد من استمرار هجمات الحوثيين، داعية الانقلابين إلى الوقف الفوري عن هذه الاعتداءات التي تطال المناطق المدنية في السعودية، وأية هجمات جديدة داخل اليمن لا تجلب إلا المزيد من المعاناة لأبناء الشعب.