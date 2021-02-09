تنسيق أمني إسرائيلي مغربي.. زيارات على مستوى الوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا ووزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت على تبادل الزيارات بين البلدين.

وبحسب القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ديفيد جوفرين في تغريدات على تويتر فإن هذا الاتفاق تم خلال اتصال هاتفي الإثنين.

وقال: "كما قام الوزير أوحانا بتحية نظيره المغربي باللهجة العربية المغربية وأعرب عن ارتياحه التام لهذه الاتفاقية المميزة، وبانتظاره لها منذ سنوات عديدة اعتبارا بأن الوزير أوحانا من أصول مغربية".

وأضاف جوفرين: "تبادل الوزيران خلال المكالمة دعوات زيارة البلدين من أجل تطوير التعاون في مجال الأمن الداخلي، كما اتفقا أن يجتمعا قريبًا في المغرب أو في إسرائيل".





وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت عام 2000، بعد الإعلان عن قرارهما توقيع اتفاقيات سلام دائمة.



ووقع البلدان بالرباط، اتفاقيات في مجالات متعددة، تتعلق بالإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم في مجال المالية والاستثمار، وحول الابتكار وتطوير الموارد المائية، ومذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني.