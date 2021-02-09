تحالف دعم الشرعية: تدمير طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير ما مجموعه أربع طائرات دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون أمس.

يأتي هذا بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

ويأتي الموقف الأمريكي إثر مخاوف أبدتها منظمات إنسانية من احتمال أن يؤثر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على عمليات الإغاثة في المناطق التي يسيطرون عليها.