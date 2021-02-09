شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة «لأجل غير مسمى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة «لأجل غير مسمى»، للمرة الأولى منذ سنوات، فيما تستضيف القاهرة محادثات بين فصائل فلسطينية، بحسب ما قال مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن «السلطات المصرية فتحت الثلاثاء، معبر رفح إلى أجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات». وأضاف أن «أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت إلى الجانب المصري».

وفي مطلع شباط/فبراير الحالي، فتحت السلطات المصرية المعبر مدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائياً في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافراً من القطاع، وعودة 829 شخصاً إليه.

ويتزامن القرار المصري مع استضافة القاهرة منذ الاثنين جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلاً، في مقدمها حركتا «فتح» و«حماس» حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

ومن المقرر أن تختتم الجلسات الثلاثاء على أن يعلن عما تم التوصل إليه. وتفرض إسرائيل منذ 2006 حصاراً على القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، ويعيش فيه نحو مليوني نسمة تجاوزت نسبة الفقر بينهم 53 في المئة.

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط القطاع بالخارج. وعملت السلطات المصرية في الفترة الأخيرة على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.