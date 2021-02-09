شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال فخري زاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران - أ ف ب

كشف وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي عن ضلوع عنصر من القوات المسلحة الإيرانية في عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب طهران في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال علوي إن «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولوية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة»، وذلك في حديث إلى التلفزيون الرسمي بثّ ليل الاثنين، ولم يقدم علوي تفاصيل إضافية.

واغتيل فخري زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين، بعد استهداف موكبه في مدينة «آب سرد» بمقاطعة «دماوند» شرق طهران في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكشف وزير الدفاع أمير حاتمي بعد الاغتيال، أن فخري زاده كان أحد معاونيه، ويشغل رسمياً منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة للوزارة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد أيام، إن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان». كما وصفه بـ«سردار»، وهو لقب الضباط الكبار في الحرس الثوري.

كما أشار نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي إلى أن الاغتيال تم بواسطة رشاش باستخدام «الذكاء الاصطناعي تم التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث»، وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية.

وأشار علوي في حديثه إلى أن وزارة الاستخبارات طلبت من القوات المسلحة «تكليف شخص لنتعاون في هذه المسألة، لكن الحادث (الاغتيال) للأسف حصل قبل أن تقوم بتعيين مندوب».