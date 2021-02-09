شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": لا مؤشر إلى وجود "كورونا" في ووهان قبل ديسمبر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين الثلاثاء، إنه ليست هناك أدلة كافية لتأكيد أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين قبل ديسمبر /كانون الأول 2019.

وقال ليانغ وانيان رئيس فريق الصين في مؤتمر صحفي: "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر / كانون الأول 2019"، مضيفاً أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

ولفت إلى أن "انتقال العدوى من حيوان، أمرٌ مرجح"، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد إلى الوسيط".

ووهان - أ ف ب

