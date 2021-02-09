شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تسرق عقد مخدومتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات بدبي، قضية اتهمت فيها خادمة آسيوية (38 عاماً) بسرقة عقد من الذهب بقيمة 15 ألف درهم من منزل مخدومها.

وبحسب أوراق القضية التي دارت أحداثها في منزل خليجي، خلال ديسمبر الماضي، حين تقدم ببلاغ يفيد بسرقة عقد من الذهب الأبيض خاص بشقيقته التي تقطن في المنزل، وأفاد المبلغ بأنه تلقى اتصالاً من والدته بفقدان عقد يخص شقيقته، حيث حاولت بمعاونة مشرفة الخادمات بالمنزل البحث عنه، لكن دون جدوى. وبعد البحث في أغراض المتهمة عثر على العقد، فأمرت المحكمة باستمرار حبسها على ذمة القضية.