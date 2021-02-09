زيادة الرسوم والضرائب.. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرور من حيث المبدأ

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون المرور.

وجاء في تقرير اللجنة، بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم 4 إلى البند "ثانيا" من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:-

ملاكي "بالسعة اللترية":

60 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

1000 الف جنيه عن سيارات الجمرك.



وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.