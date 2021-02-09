البحرين تحتفي بمسبار الأمل الإماراتي على الهواء مباشرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعلن تلفزيون البحرين عن نقل وقائع الوصول التاريخي لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ على الهواء مباشرة في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.

وذلك في تغطية خاصة تتضمن جملة من التقارير الإخبارية والاستضافات لتسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد عبدالرحمن خالد المدفع مدير إدارة الأخبار في وزارة الإعلام البحرينية، في تصريح بهذه المناسبة بثته وكالة الأنباء البحرينية، أنه تنفيذًا لتوجيهات علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، تم إعداد هذه التغطية الخاصة احتفاءً بإنجاز الإمارات باعتباره إنجازًا وطنيًا لمملكة البحرين، تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين و دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويصل مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ في حوالي الساعة 7:42 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي الإماراتي.