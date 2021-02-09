اخبار العالم

فاجعة طنجة.. فنانون يعبرون عن تضامنهم مع أسر الضحايا – صور

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

جدة - عبدالحي حسين - خيم الحزن، أمس الأربعاء، على حسابات فنانين مغاربة، إثر وقوع فاجعة طنجة، التي خلفت 28 قتيلا، لقوا حتفهم غرقا داخل وحدة صناعية للنسيج في مرآب، تحت أرضى.

واعتلى اللون الأسود بروفايلات فنانين على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، معبرين من خلال صور، ومنشورات عن حزنهم، وتضامنهم مع عائلات الضحايا.

ونشر الفنان سعد لمجرد صورة لآية قرآنية، مع تعليق: “تعازينا الحارة لأهالي ضحايا فاجعة طنجة، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنة”.

IMG_20210209_095734

الفنانة نورة الصقلي، عبرت عن غضبها جراء الفاجعة، وكتبت في تعليق على رسم كاريكاتوري يصور الضحايا شهداء للقمة العيش:”قبح الله الطمع والجشع والفساد بشتى أوجهه، الله ينزل اللعنة على كل من كان له دخل في هذه الفاجعة، لا حول ولا قوة الا بالله، والله يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم”.

IMG_20210209_095709

وشارك أمينوكس، ابن مدينة طنجة، صورة سوداء اللون، عليها عبارة :” طنجة في حداد”.

IMG_20210209_100014

ومغني الراب، الحر، نشر صورتين لعمليات الإنقاذ، التي تمت خلال الفاجعة، وعلق بالقول: “بقلوب حزينة توصلنا بخبر حادث طنجة الأليم، أتقدم بالتعازي الحارة لأسر ضحايا الفاجعة المحزنة”.

IMG_20210209_100453

وحرصت الفنانة لطيفة رأفت على التفاعل مع الفاجعة، ونشرت صورة، رفقة وسم “فاجعة طنجة”.

IMG_20210209_100317
وتجدر الإشارة إلى أن فاجعة طنجة هزت الرأي العام الوطني، ولقى على إثرها 28 مواطنا ومواطنة حتفهم غرقا، بينما كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا