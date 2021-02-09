فاجعة طنجة.. فنانون يعبرون عن تضامنهم مع أسر الضحايا – صور

جدة - عبدالحي حسين - خيم الحزن، أمس الأربعاء، على حسابات فنانين مغاربة، إثر وقوع فاجعة طنجة، التي خلفت 28 قتيلا، لقوا حتفهم غرقا داخل وحدة صناعية للنسيج في مرآب، تحت أرضى.

واعتلى اللون الأسود بروفايلات فنانين على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، معبرين من خلال صور، ومنشورات عن حزنهم، وتضامنهم مع عائلات الضحايا.

ونشر الفنان سعد لمجرد صورة لآية قرآنية، مع تعليق: “تعازينا الحارة لأهالي ضحايا فاجعة طنجة، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واجعل مثواهم الجنة”.

الفنانة نورة الصقلي، عبرت عن غضبها جراء الفاجعة، وكتبت في تعليق على رسم كاريكاتوري يصور الضحايا شهداء للقمة العيش:”قبح الله الطمع والجشع والفساد بشتى أوجهه، الله ينزل اللعنة على كل من كان له دخل في هذه الفاجعة، لا حول ولا قوة الا بالله، والله يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم”.

وشارك أمينوكس، ابن مدينة طنجة، صورة سوداء اللون، عليها عبارة :” طنجة في حداد”.

ومغني الراب، الحر، نشر صورتين لعمليات الإنقاذ، التي تمت خلال الفاجعة، وعلق بالقول: “بقلوب حزينة توصلنا بخبر حادث طنجة الأليم، أتقدم بالتعازي الحارة لأسر ضحايا الفاجعة المحزنة”.

وحرصت الفنانة لطيفة رأفت على التفاعل مع الفاجعة، ونشرت صورة، رفقة وسم “فاجعة طنجة”.



وتجدر الإشارة إلى أن فاجعة طنجة هزت الرأي العام الوطني، ولقى على إثرها 28 مواطنا ومواطنة حتفهم غرقا، بينما كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.