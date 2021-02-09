تحت عنوان “الجدار والخنجر”.. بونو والنصيري علی غلاف أكبر صحيفة أندلسية

جدة - عبدالحي حسين - يواصل كل من ياسين بونو ويوسف النصيري تصدرهما لعناوين كبريات الصحف العالمية بفضل المستويات التي يقدمانها رفقة فريقهما اشبيلية.

وعنونت صحيفة “استاديو ديبورتيفو” الأندلسية المتخصصة والواسعة الانتشار غلافها بـ “الجدار والخنجر” مع وضع صورتي لاعبي المنتخب النصيري وبونو.

واختارت الصحيفة لقب النصيري، الذي يحمل دلالة تمزيق الشباك، لنجاحه في تصدر قاٸمة هدافي فريقه بعدما سجل 42 في الماٸة من أهدافه ( 13 من أصل 31) واختياره أفضل لاعب خلال شهر يناير، فضلا عن كونه “بيتشيشي” 2021.

ووصفت الصحيفة ذاتها بونو بـ “الجدار” نتيجة نجاحه في الحفاظ علی نظافة شباكه خلال العديد من المباريات، الفريق حقق 7 انتصارات متتالية بينها 5 مباريات لم تسجل عليه خلالها أهداف، وحافظ علی نظافة شباكه طيلة 529 دقيقة.