انطلاق أولى جلسات محاكمة 4 شبان على خلفية احتجاجات الفنيدق

جدة - عبدالحي حسين - تشهد المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، انعقاد أولى جلسات محاكمة 4 شبان، ألقي عليهم القبض خلال احتجاجات مدينة الفنيدق.

وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الاثنين، متابعة الشبان الأربعة في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بتطوان وتوجيه تهم “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم و العصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر مسلح”.

وكان محامي المعتقلين، جابر بابا، أوضح، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، أن الأمر يتعلق بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار، المتابعين على خلفية احتجاجات الفنيدق ردا على التداعيات الاقتصادية لقرار إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.

مرصد الشمال لحقوق الإنسان طالب، في بلاغ له، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، وطالب بفتح حوار مع المتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم، منبها إلى “خطورة” الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في ظل ما أسماه “عجزا، وضبابية في طريقة تدبير السلطات لهذه الأوضاع”.