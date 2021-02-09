المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر تفشي فيروس كورونا على انتعاش الاقتصاد

المناطق - وكالات

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه توجد مخاطر فعلية بأن يمثل تفشي وباء كورونا المستجد مخاطر كبيرة على اقتصاد منطقة اليورو.

وأوضحت لاغارد في مداخلة أمام نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل أن الارتفاع المتجدد في حالات كوفيد – 19 والطفرات الجديدة للفيروس وإجراءات الاحتواء الصارمة تشكل خطراً سلبيًا كبيرا على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ، مشيرة إلى أنه لا يزال من الأهمية بمكان أن تستمر السياسة النقدية والمالية في العمل يداً بيد.

وشددت على أن السياسة المالية على المستوى الوطني والأوروبي على حد سواء تظل ذات أهمية حاسمة في دعم الانتعاش.

وتعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بتقديم الدعم النقدي للاقتصاد وقالت إنه يتعين على الحكومات أن تفعل الشيء نفسه.