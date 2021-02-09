شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 3310 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332,603 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة. وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ،وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة.