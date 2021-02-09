شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لإنتاج لقاحات جديدة لكورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنتاج جيل ثان وثالث من لقاحات كوفيد 19 لمواكبة المتحورات الجديدة .

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الدوري إنه يتعين على الشركات المصنعة التكيف مع تطورات الفيروس ، ومراعاة أحدث المتغيرات في الجرعات المستقبلية حتى تظل فعالة ، كما يحدث مع لقاحات الأنفلونزا التي يتم تحديثها مرتين سنويا لتتناسب مع السلالات الجديدة.

وأضاف أن هذه التطورات تسلط الضوء على أهمية توسيع نطاق تصنيع وطرح اللقاحات في أسرع وقت ممكن لحماية الأشخاص قبل تعرضهم للمتغيرات الجديدة.

ومن المتوقع أن تصدر المنظمة قرارا خلال الأيام القليلة القادمة يتعلق بإدراج لقاح أوكسفورد استرازينيكا في اللقاحات المستخدمة ضمن مرفق كوفاكس.