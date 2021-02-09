مفوضية الانتخابات تبحث مع الامم المتحدة تأمين تسجيل الناخبين

وذكرت المنظمة في بيان تلقته الخليج 365، ان "نائبة الممثل الأممي الخاص أليس وولبول، التقت برئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف".

واضافت أن "الجانبين بحثا الاستعدادات للانتخابات العامة المبكرة المقبلة، بما في ذلك سبل تأمين تسجيل الناخبين في الوقت المناسب، بمن فيهم النازحين وناخبي الخارج".

