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مفوضية الانتخابات تبحث مع الامم المتحدة تأمين تسجيل الناخبين

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بغداد - ياسين صفوان - بحثت منظمة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات، تأمين تسجيل الناخبين بالوقت المناسب.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته الخليج 365، ان "نائبة الممثل الأممي الخاص أليس وولبول، التقت برئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف".

واضافت أن "الجانبين بحثا الاستعدادات للانتخابات العامة المبكرة المقبلة، بما في ذلك سبل تأمين تسجيل الناخبين في الوقت المناسب، بمن فيهم النازحين وناخبي الخارج".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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