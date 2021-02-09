بحر الصين.. واشنطن تتدرب وبكين تندد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.

وقالت البحرية الأمريكية إن حاملتي الطائرات تيودور روزفلت ونيميتز ومجموعتيهما القتاليتين "أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع فضلا عن قدرات القيادة والتحكم"، وذلك في أول عمليات ثنائية لحاملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ يوليو 2020.



وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأمريكية جون إس. ماكين بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين.

ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة وهذه أول مهمة من نوعها للبحرية الأمريكية منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

وتعقيبا على التدريبات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، أعلنت بكين أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها.