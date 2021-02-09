شكرا لقرائتكم حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الاثنين، تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال حمدوك إن التوافق تم على كل الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات جارية بشأنها.

وصدر قرار تشكيل الحكومة بتوقيع رئيس مجلس السيادة، اللواء عبد الفتاح البرهان.

وضمت الحكومة الجديدة مريم الصادق وزيرةً للخارجية، وجبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا

للمالية، وحمزة بلول وزيراً للإعلام، ويوسف الضي للشباب، وخالد عمر لرئاسة مجلس الوزراء، وتم الإبقاء على وزراء الدفاع والري والعدل.

وردا على أسئلة الصحافيين، ذكر حمدوك أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى الالتزام ببرامج زمنية.

وأشار إلى أن البلاد ستستخدم الاستثمارات الدولية لتطوير إنتاج البترول ومضاعفته، وكذلك لدفع قطاع الكهرباء وقطاع الزراعة، بما يحقق نقلة في الاقتصاد السوداني.

وحول شغور وزارة التربية والتعليم، أوضح حمدوك أنه يأمل بالتوصل إلى قرار سريع يسمح بتعيين وزير لهذه الوزارة.

ولاحقاً عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني اجتماعاً فوق العادة واعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة.

وقال عضو المجلس محمد التعايشي: "الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية".