شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تعتزم منح مليون مهاجر فنزويلي وضع الحماية المؤقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا - أ ف ب

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أنّ بلاده تعتزم منح نحو مليون مهاجر فنزويلي غير مسجّلين رسمياً؛ وضع الحماية المؤقت، وذلك خلال استقباله المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وسيستفيد من التدبير نحو 56 في المئة من الفنزويليين الذين وصلوا إلى كولومبيا هرباً من الأزمتين الاقتصادية والسياسية اللتين تعصفان ببلادهم، أي نحو 950 ألفاً من أصل 1,7 مليون مهاجر، غير مسجّلين رسمياً.

وقال دوكي وبجانبه المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين الإيطالي فيليبو غراندي: «لقد نشرنا قرار بلادنا توفير وضع الحماية المؤقت في كولومبيا الذي يسمح لنا بتطبيع أوضاع هؤلاء المهاجرين في بلادنا».

وبموجب هذا القرار سيحظى المهاجرون بحماية لمدة عشر سنوات، ما سيخوّلهم تقديم طلب إقامة إذا ما أرادوا البقاء في البلاد.

ووفق الأمم المتحدة؛ تستقبل كولومبيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، 34 في المئة من إجمالي 5,4 مليون فنزويلي فرّوا من بلادهم منذ العام 2015.

وتبدأ آلية حصولهم على وضع الحماية المؤقت بتسجيل المهاجرين وتدوين محلّ إقامتهم وأوضاعهم الاجتماعية-الاقتصادية، وسيتمّ إدراجهم في «سجلّ بيومتري».

وفي كانون الأول/ديسمبر تعرّض الرئيس الكولومبي لانتقادات حادة بعدما أعلن أنّ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المقرر أن تبدأ في 20 شباط/فبراير لن تشمل المهاجرين الفنزويليين غير المسجلين.