الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 24 عنصراً من داعش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 24 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت الوزارة على صفحتها بموقع "فيبسوك"، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 24 إرهابيا مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب".

وقد تمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.