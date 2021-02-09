عجلة البطولة الوطنية الاحترافية تعود إلى الدوران نهاية الأسبوع الجاري

جدة - عبدالحي حسين - تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية، نهاية الأسبوع الجاري، إلى الدوران، بعد توقف دام شهرا ونصف الشهر، بسبب مشاركة المنتخب الوطني المغربي للمحليين في الكاميرون، إذ ستلعب على مدى أربعة أيام.

وسيقص حسنية أكادير شريط مباريات الجولة السادسة باستقباله فريق المغرب التطواني، بداية من الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت في ملعب أدرار في أكادير، في واحدة من المباريات، التي تعد بالكثير، خصوصاً أن المغرب التطواني غير طاقمه التقني، واستعد للبطولة بجلب لاعبين مهمين.

ويستقبل اتحاد طنجة، بقيادة مدربه إدريس المرابط، سريع واد زم، يوم السبت المقبل، في ثاني مواجهات الدوري الاحترافي الممتاز.

وبنهاشم، رفقة شباب المحمدية، سيواجه مولودية وجدة في عاصمة الزهور المحمدية، يوم الأحد المقبل، في الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما يستقبل أولمبيك آسفي المغرب الفاسي في الساعة الخامسة والربع، وتختتم أمسية يوم الأحد بإجراء مقابلة يوسفية برشيد ضد نهضة بركان في الساعة السابعة والنصف.

ويٌسدل الستار على الدورة السادسة بمقابلتين مؤجلتين، تلعب الأولى يوم الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة والنصف، بين الوداد الرياضي والفتح الرياضي، بينما الرجاء الرياضي يحل ضيفا على فريق الجيش الملكي في أقوى لقاءات الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي.