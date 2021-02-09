منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم التخلي عن لقاح أسترازينيكا

جدة - عبدالحي حسين - دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم التخلي عن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد التحور الجنوب إفريقي من الفيروس.

وقالت كبيرة علماء المنظمة، سوميا سواميناثان: “لا ينبغي علينا أن نستنتج بأن اللقاح غير فعال على الإطلاق. فقد كانت هناك دراسة صغيرة، وهي تقول إن هناك حاجة للمزيد من المعطيات”.

وأشارت إلى أن اللقاح يقلص عدد الحالات الخطيرة وعدد المصابين الذين يحتاجون للنقل إلى المستشفى، مضيفة أن “مهمتنا الرئيسية تتمثل في خفض مؤشرات الوفيات وتقليص انتشار المرض”.

بدوره قال ريتشارد هاتشيت، المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، إنه “من السابق لأوانه التخلي عن لقاح “أسترازينيكا”.

ويأتي ذلك بعد أن قال علماء في جنوب إفريقيا إن لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، الذي وصلت دفعة منه إلى البلاد، أظهر نسبة فاعلية منخفضة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في البلاد في دجنبر الماضي.

وأمر وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويليني مكيزيه بتعليق التحضيرات للتطعيم الجماعي بهذا اللقاح، والذي كان من المقرر أن ينطلق يوم 10 فبراير الجاري.