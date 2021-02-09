إليسا تقدم “بودكاست”.. تجربة هي الأولى في العالم العربي

جدة - عبدالحي حسين - تستعد النجمة اللبنانية، إليسا، لخوض تجربة هي الأولى في العالم العربي، من خلال تقديم بودكاست خاص بها على تطبيق أنغامي.

وينطلق بث “بودكاست إليسا”، يوم الأربعاء المقبل، ويتكون من 12 حلقة، تبث بوتيرة أسبوعية، كل أربعاء، طوال 3 أشهر المقبلة.

وتروي إليسا في سلسلة البودكاست، ذكريات الطفولة، وتقرب الجمهور من صداقاتها، وعلاقاتها الإنسانية، كما تتحدث ضمنه عن التحديات، التي واجهتها خلال مسيرتها، وتبوح بأسرار لأول مرة.

وتتعاون إليسا مع منصة أنغامي للموسيقى، بالترويج للتجربة الجديدة، غير المسبوقة بين النجوم العرب، التي يرتقب أن تشمل مستقبلا نجوما آخرين.