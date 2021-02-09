طقس الثلاثاء.. نزول أمطار أو زخات مطرية فوق كل من الريف الغربي وطنجة واللوكوس

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو زخات مطرية فوق كل من منطقة الريف الغربي وطنجة واللوكوس.

ومن المتوقع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالسهول شمال الصويرة، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستهم خلال الليل مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، مع احتمال هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الجنوب-الغربي بالريف، ومنطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية، ومعتدلة من القطاع الغربي إلى جنوبية بالسهول شمال الصويرة، والسايس والمتبقي من المناطق الشرقية والأطلس المتوسط، وضعيفة إلى معتدلة شمالية بالجنوب، وجنوبية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و3 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 و9 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والريف، وسوس، والسهول غرب الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 8 و14 درجة بباقي الأرجاء.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا، وستتأرجح ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و19 درجة فوق كل من مناطق السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية وسوس، وما بين 19 و26 درجة فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والكويرة، وهائجا بباقي السواحل.