شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قتيلًا في هجوم شمال غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 19 نيجيريا على الأقل مصرعهم في هجومين مسلحين على قريتين بولاية "كادونا" الواقعة بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية.

وأوضح مفوض الشؤون الداخلية بالولاية كادونا صامويل أروان في بيان أن هؤلاء المدنيين قضوا "على أيدي عصابات مسلحة في قرية كوتيمشي في بيرنين جواري وقرية كوجيني في كاجورو"، مضيفا أن آخرين أصيبوا بجروح.

وكان مسلحون قد قتلوا الشهر الماضي 12 شخصا، وخطفوا 30 آخرين في هجوم على 3 قرى بمنطقة "بيرنين جواري" وولاية "كاتسينا" المجاورة. ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف مسلح تشنها منذ حوالي 10 سنوات جماعة بوكوحرام، وقد كثف المسلحون مؤخرا عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية