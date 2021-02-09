شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 15 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 15019 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 1584 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و998216 حالة.

وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77598.

وكانت قد قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد استقرارا في 54 إقليما روسيا، بينما تم تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة في 29 إقليما.