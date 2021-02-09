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روسيا .. 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 15019 إصابة جديدة بفيروس من بينها 1584 في موسكو، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و998216 حالة.

وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77598.

وكانت قد قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إن معدلات انتشار في البلاد تشهد استقرارا في 54 إقليما روسيا، بينما تم تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة في 29 إقليما.

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