شكرا لقرائتكم خبر عن "ختم المرّيخ" يرحب بالقادمين لمطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يزين جوازات سفر القادمين بالتزامن مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ

• الحبر الخاص مصنوع من صخور بازلتية بركانية أخذت من منطقة مليحة في الشارقة

تستقبل دولة الإمارات ، عبر مطارات دبي زائريها اليوم، بذكرى جميلة تؤرخ وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات قبل حوالي سبعة أشهر نحو كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.

ولدى وصولهم إلى بوابات دخول المسافرين تزامناً مع هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ دولة الإمارات، وبالتزامن مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول الكوكب الأحمر وبدء مهامه العلمية التي ستثري المعرفة البشرية، سيجد زوار الدولة والقادمون عبر مطارات دبي "ختم المرّيخ" الأول من نوعه في العالم يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاصٍ جداً هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر، والحبر الخاص مصنوع من صخور بازلتية بركانية أخذت من منطقة مليحة في الشارقة.

وسيطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها عبارة " لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ في 09.02.2021" مع تصميم خاص لمسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية وعالمية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر على مدى سنة مرّيخية كاملة.