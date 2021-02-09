العراق يحدد دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العراق أن دور الأمم المتحدة المتمثل في مجلس الأمن الدولي يتمثل فقط في المراقبة وليس الإشراف على الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها منتصف العام الجاري.

وقال عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، في تصريح صحفي تابعته ”الخليج 365”، إن " العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها".

وأضاف أن "المرجعية الدينية تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في الـ30 من نوفمبر الماضي، تقديم طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة لإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة المقررة إجراؤها في يونيو 2021، لتحقيق عملية ديمقراطية "نزيهة"، تضمن تمثيل إرادة الناخب.

وفي الـ27 من يناير الماضي، خاطبت وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولي لتأمين رقابة أممية للانتخابات البرلمانية المبكرة بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح الهنداوي، أن "دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف"، مبيناً "أنها لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".

وتابع أن "الجهة المعنية في اتخاذ قرار مراقبة الانتخابات هو مجلس الأمن لأن مثل هذه القرارات لابد أن تصدر منه باعتبار الدول الخمس الأعضاء به هي من تقرر ذلك".

وأوضحح أن "الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ممكن أن تقرر، لكن الفرق هو أنها تأخذ وقتا طويلاً جدا لكي تتخذ قرار مراقبة الانتخابات".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أفصحت عن وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة عملية الاقتراع.

ووجهت المفوضية 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية.

