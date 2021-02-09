انخفاض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا بعد تراجع الهجمات في أوروبا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شهد مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا انخفاضا بعد تراجع الهجمات الإرهابية في أوروبا.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الاثنين أن بريطانيا تواجه الآن تهديدا "كبيرا" وليس "خطيرا" من الهجمات الإرهابية.

وهذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي لا يزال محتملا، ولكن ليس محتملا للغاية كما كان من قبل.

وقالت باتيل لنواب البرلمان إن هذا يرجع إلى "الانخفاض الكبير في زخم الهجمات في أوروبا منذ تلك التي شوهدت بين أيلول/سبتمبر وتشرين ثان/نوفمبر 2020".

وأضافت: "يظل الإرهاب أحد أكثر المخاطر المباشرة والفورية على أمننا القومي".

كما قالت إن تصنيف التهديد "الكبير" لا يزال يشير إلى تهديد بمستوى مرتفع واستمرار احتمال شن هجوم في المملكة المتحدة، مع التحلى باليقظة وإبلاغ الشرطة بأى مخاوف.

وتتم مراجعة مستويات التهديد الإرهابي كل ستة أشهر من جانب مركز تحليل الإرهاب المشترك التابع لجهاز الاستخبارات البريطاني.

وكان أحدث هجوم في بريطانيا وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي، هو حادث طعن جماعي في إنجلترا في حزيران/يونيو الماضي.

وهاجم خيري سعد الله 26/ عاما/ مجموعتين من الأشخاص في حديقة بريطانية. وقُتل ثلاثة رجال وأصيب ثلاثة آخرون.

واعترف سعد الله بالقتل والشروع في القتل، وصدر الحكم بحقه بالسجن المؤبد.