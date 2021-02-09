«لوموند» الفرنسية: عبدالحميد دبيبة رئيس وزراء ليبيا الجديد «مقرب جداً من تركيا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار قرب رئيس الحكومة الليبي الجديد، عبد الحميد دبيبة، من تركيا وروسيا المخاوف من أن يعجز الرجل المقترح لتولي السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة عن توحيد مؤسسات البلاد وإنهاء مرحلة صراع النفوذ.

وذكرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، في تقرير لها امس الإثنين، أن الدعم النشط الذي قدمته كل من أنقرة وموسكو لعبد الحميد دبيبة يثير شكوكاً جدية وقلقاً لدى مراقبين.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن ”دبيبة هو رجل القوات الأجنبية في ليبيا“، فيما يقول مراقب أجنبي آخر إنه ”إذا تم تعزيز وقف إطلاق النار بالإجماع الناتج عن جنيف فإن الثمن الواجب دفعه سيكون تأكيد التقسيم العسكري لليبيا بين منطقتي النفوذ الروسي والتركي“، وفق تقديره.

وبحسب التقرير، فإن شخصية عبد الحميد دبيبة لا تخلو من حيرة وحتى قلق العديد من المراقبين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الجديد هو بالفعل من عشيرة عائلية لا تخفي طموحاتها السياسية، بعد أن بنى ثروة في ظل معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011، وشغل ابن عمه وزوج أخته علي دبيبة من 1989 إلى 2011 منصب رئيس المنظمة المترامية الأطراف لتطوير المراكز الإدارية، وهي شركة عامة مسئولة عن جذب الاستثمارات الدولية في مشاريع الأشغال العامة الكبرى.

ولفت التقرير إلى أن عبدالحميد دبيبة ترأس شركة أخرى مملوكة للدولة هي الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، التي قادت بشكل خاص بناء ألف وحدة سكنية في سرت، معقل القذافي الشخصي، بينما تمتلك عشيرة دبيبة استثمارات متعددة في الخارج لا سيما في كندا وقبرص واسكتلندا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها "مؤكدة" أن علي دبيبة الموجود في جنيف من بين 74 ناخباً من ”منتدى الحوار السياسي الليبي“ عمل جاهداً على حشد الأصوات لصالح ابن عمه عبد الحميد، وانتشرت شائعات عن شراء الأصوات لكن لم يكن بالإمكان إثباتها.

وأشار التقرير إلى أن ”المصالح التجارية لرئيس الوزراء الجديد تجعله قريبا جدا من تركيا، فهو الممثل في ليبيا لمؤسسات الدولة التركية الرئيسية المهتمة بالسوق الليبية، وقد يفسر هذا القرب من أنقرة سبب إجراء أول مقابلة له مع الصحافة الأجنبية في وكالة الأناضول التركية الرسمية“.

وأضاف أن دبيبة قريب أيضا من روسيا، موضحاً أنه في أبريل 2017 ترأس وفداً من مصراتة في زيارة إلى موسكو حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قبل لقاء الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في جروزني، وقال دبلوماسي أجنبي إن دبيبة لا يمكن تصنيفه أيديولوجيا، مضيفا أنه يصنف فقط على أنه ملياردير، وأنه رجل معاملات وصفقات وترتيبات بين الأصدقاء“، وفق تعبيره.

ويعتبر دبيبة، الذي سيخلف فائز السراج، مقرباً من الأتراك والروس، وقد جاء اختياره مفاجئاً، فهو قادم من مجال الأعمال، وهو من مصراتة حاضرة الموانئ الغربية.

وأشار التقرير إلى أن من بين القضايا الساخنة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد القضية الحساسة المتعلقة بتوزيع عوائد النفط، موضحاً أن القضية مصدر توتر متكرر بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر في إقليم برقة، حيث تتركز الأصول النفطية الرئيسية، والسلطات في طرابلس. وهناك أيضا تحدٍ آخر هو مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

وبحسب التقرير، فإنه بعد أكثر من 3 أشهر على توقيع اتفاق ينص على خروج المرتزقة، وبينما غادر البعض منهم، تم تعزيز وجود المستشارين الفنيين الأتراك لا سيما في قاعدة الوطية والروس (في قاعدة الجفرة والشاطئ)، ولا يزال التزام دبيبة بتأمين رحيل هذه القوات الأجنبية غير معروف.