شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشيد بالبرنامج الحكومى.. ويؤكد: قيمته تكمن فى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبرنامج الحكومي الذي تم عرضه أمام مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدا على أن قيمة البرنامج الفعلية تكمن فى تنفيذه.

وأضاف مطر خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، التي يشغل بها منصب أمين السر، لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة من البيانات والخطط المقدمة من وزراء الحكومة، أننا في حاجة لوجود فريق مكلف في كل وزارة لمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، ويقوم هذا الفريق بالتنسيق مع البرلمان ولجانه الفرعية، كما يجب على كل وزارة أن تقوم بإعلان خطتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار مطر إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يجب أن تعي حقيقة اختصاصاتها، والتى تشمل كل ما يمس حياة المواطن اليومية، كالنظافة والمرور والصحة والرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بفارق.