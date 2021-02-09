الإحصاء: 53.8% ارتفاعًا في إنتاج مصر من الأرز في 2018- 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع إنتاج مصر من الأرز بنسبة 53.8% في العام 2018- 2019، مقارنة بالعام 2017-2018، وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن المساحات المحصولية والإنتاج النباتي، اليوم الثلاثاء.

وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان خلال عام 2018 / 2019 مقابل 0.9 مليـــون فدان خلال عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغـت نسبـتهــا 51.9٪ وبلغــت كميـة الإنتـاج 4.8 مليون طـن عام 2018/2019 مقـابــل 3.1 مليــون طـن عام 2017/ 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 53.8٪.

وذكر البيان إن إجمــالي المساحة المحصـولية بلغت 16.2 مليــون فــدان عام 2018 / 2019 مقـابــل 16.1 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1٪.

وبلـــغ إجمالي المسـاحة المنــزرعة 9.3 مليون فــدان عام 2018 / 2019 مقـابـل 9.2 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪.

وبلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.1 مليــون فـــدان عام 2018 / 2019 مقــــابـل 3.2 مليــــون فـــدان عام2017/ 2018 بانخـفــــاض بلـــغ نسبـتـــه 0.7٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 8.6 مليــون طــن عام 2018 / 2019 مقابل 8.3 مليـــون طـن عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.5٪.

وذكر البيان أن مسـاحة محصـــــول الطمـــاطــم بلغت 408.7 ألف فــــدان عام 2018/ 2019 مقابل416.0 ألـف فدان عام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمـية الإنتاج 6.79 مليـــون طـــن عام 2018/ 2019 مقابـل 6.78مليون طـن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبـتها 0.3٪.

وسجلت المساحة المزروعة بمحصــول البطـاطــس 422.6 ألف فـدان عام 2018 / 2019 مقــابــل 408.1 ألـــف فدان عام 2017 / 2018 بنسبـة زيادة قدرها 3.6٪ وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام 2018/ 2019 مقـابـل 5 ملايين طن عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

وبلغت المساحة المثمـرة لمحصـول البرتقــال 292.0 ألف فــدان عام 2018/2019 مقابل 296.5 ألـــف فدان عام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.5٪ وبلغــــت كميــة الإنتـــاج 3.07 مليــون طــن عام 2018/ 2019 مقابـل 3.09 مليـــون طـن عام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 0.6٪.

وسجلت المسـاحة المثـمـرة لمحصـول المــوز 72.6 ألـف فــدان عام 2018 /2019 مقابــل 69.8 ألــــف فدان عام 2017/ 2018 بنسبـة زيادة قدرها 4.1٪ وبلغـــت كميـة الإنتـــاج 1.33 مليـون طـن عام 2018 / 2019 مقــابــل 1.29 مليـــــون طـــن عام 2017 / 2018 بنسبـــة زيــادة قـــدرها 2.9٪.