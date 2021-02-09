إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 3.4 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3 ملايين و400 ألف و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 79 ألفا و571 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 240 ألفا و200 مصاب من مرض "كوفيد19- "، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.