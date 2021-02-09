“هواوي” تدعو إدارة بايدن إلى اعتماد سياسة الانفتاح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

وجه مؤسس شركة ”هواوي“ الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أمريكية، الثلاثاء، دعوة إلى إدارة الرئيس جو بايدن إلى اعتماد ”سياسة انفتاح“ تجاه شركته، خلال مقابلة صحافية.

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب ”هواوي“ على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وقال رين جينغفي، الذي أسس الشركة في العام 1987: ”نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح (تجاه هواوي) ستكون مفيدة“ للولايات المتحدة.

وأصبحت ”هواوي“ الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أمريكي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم الثقة بالشركة جزئياً إلى الماضي العسكري لمؤسسها وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه ”يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأمريكية“.

واعتبر أن ”قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت“ رغم الضغوطات الأمريكية.