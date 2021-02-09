إيران.. قوات الأمن تختطف باحثا من منزله إلى مكان مجهول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية في وقت متأخر من الليلة الماضية ، باحثا وكاتبا واقتاده إلى مكان مجهول وصادرت متعلقاته الشخصية .

وقالت وسائل إعلام في إيران، اليوم الثلاثاء، إن عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية قاموا في وقت متأخر من الليلة الماضية، باعتقال الكاتب والباحث في الفلسفة نيما قاسمي، وقاموا بنقله إلى مكان مجهول.

وذكر موقع ”حقوق الإنسان في إيران“ أن ”قوات أمنية ترتدي ملابس مدنية قامت بمداهمة منزل الكاتب والباحث المتخصص في الفلسفة، الأستاذ نيما قاسمي، ونقلته إلى مكان مجهول“، مشيراً إلى أن ”أسباب اعتقال قاسمي لا تزال مجهولة حتى الآن“.

وأوضح الموقع الحقوقي أن ”السلطات الإيرانية قامت بحذف حسابات الأستاذ نيما قاسمي على موقعي تويتر وفيسبوك، وصادرت حاسوبه المحمول ومتعلقاته الشخصية، ولم تسمح له بالاتصال بعائلته بعد، ولا توجد معلومات متاحة عن مكان وجوده“.

ووفقا للتقارير، فإن نيما قاسمي حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة شهيد بهشتي ونشرت مقالاته بمجلات مختلفة في مجال الفلسفة، وكان آخر مقال له نشره بمجلة ”قلم ياران“ في صيف العام الماضي، يتعلق بتصنيف الفكر الفلسفي من وجهة نظر ”إرنست كاسيرر“، الفيلسوف الألماني.