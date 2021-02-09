شكرا لقرائتكم خبر عن 873 إصابة بكورونا في بلجيكا .. والحصيلة في فرنسا تتجاوز 3.4 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 873 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و34 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 726.483 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.423 حالة وفاة .

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3 ملايين و400 ألف و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 79 ألفا و571 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 240 ألفا و200 مصاب من مرض "كوفيد19- "، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا .