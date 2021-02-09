شكرا لقرائتكم خبر عن 9110 إصابات جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند 9110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و847 ألفا و304 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و625 شخصا.

وأفادت بأن 14 ألفا و16 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و548 ألفا و521 شخصا.