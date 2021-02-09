السفارة الاميركية تصدر تنويهاً بشأن صفارات الانذار

وذكرت السفارة في بيان تلقته الخليج 365، أنه "خلال الايام القادمة، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".

واضافت "سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات، تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك".

