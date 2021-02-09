رمي 10 آلاف طن من النفايات يومياً في بغداد

رئيس الكيميائيين الاقدم احمد عبد الاله قال في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "دائرتنا تأسست عام 2004 من اجل الاهتمام بالبيئة ضمن الدوائر المعنية، ومن ضمن مهامها فرز النفايات وتدويرها لان في بغداد وحدها ترمى (10) آلاف طن نفايات يوميا".



واضاف اننا "شرعنا بفكرة انشاء وتصميم (4) معامل مقسمة الى اثنين في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة لفرز النفايات، وحسب الرصيد المالي، تمت الموافقة على انشاء معملين منها، الاول في شمال الكرخ في منطقة التاجيات، والثاني في شمال الرصافة في منطقة بوب الشام، حيث باشرت شركات (القطاع الخاص) التي رست عليها المقاولة بالعمل، وتم استيراد المواد الخاصة بالفرز وهي الان موجودة في مخازن الزوراء، وجرى بناء الاسيجة وبعض الهياكل المعدنية".