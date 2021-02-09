شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل:مبادرة "حياة كريمة" تحقق فكرة العدالة الاجتماعية والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف حزب إرادة جيل، المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بالمباردة التي تحولت لمشروع قومى وإنجاز مأمول على أرض مصر، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات الهامة، التي انطلقت وواصلت العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، بسبب جائحة كورونا لما لها تأثير كبير على الصناعة المصرية أو على العالم أجمع.

وأشار "مطر" إلى أن مباردة حياة كريمة ستساهم فى تغيير شكل الريف المصرى تماما، بجانب تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة فرصة فى غاية الأهمية بالنسبة للصناعة المحلية لأنها ستؤدى إلى زيادة انتاجية المنتج المحلى ، بناء توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام، مما يؤدى إلى تعميق التصنيع الوطني.